VIDÉO - Éboueurs en grève : un très lent retour à la normale pour le ramassage des poubelles

Lundi matin, dans une rue de la capitale, nous filmions une équipe en plein ramassage. Quelques heures plus tard dans l'après-midi toujours autant, si ce n'est plus, de déchets. Les éboueurs n'ont pu ramasser que la moitié des déchets dans leur benne et de nouveaux sacs ont été aussitôt déposés. Combien de temps la situation va-t-elle durer ? Samedi, Paris comptait 10.000 tonnes de déchets dans ses rues, 9600 dimanche, 9300 ce lundi. À ce rythme, il faudrait plus d'un mois pour un retour à la normale. Selon les syndicats, seule une levée de la grève permettrait de retrouver des rues propres. Il faudrait alors moins d'une semaine aux éboueurs pour nettoyer la capitale.