VIDÉO - Éboulement en Savoie : comment les lieux sont sécurisés en vue de la reprise du trafic

Les trains sont toujours à l’arrêt entre la France et l’Italie. Et la circulation ne reprendra que dans deux mois au plus tôt. Fabien Badari, boulanger face à la gare de Modane (Savoie), estime perdre 20% de sa clientèle. "Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a les Italiens qui viennent aussi pour le travail… Donc oui, il y a du manque à gagner. C’est surtout en semaine quand les écoliers vont à l’école. Ils vont maintenant devoir partir en bus ou se faire emmener", témoigne-t-il.