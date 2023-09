VIDÉO - Écoles vétustes : ces communes qui doivent compter sur le système D

En France, l’État n’est pas financièrement responsable des écoles maternelles et élémentaires. C’est le rôle des communes. Il existe par conséquent des inégalités fortes d’un endroit à l’autre. À l’école de Saint-Barthélémy (Morbihan), c’est là aussi le système D. Nolwenn, 14 ans, et Donovan, 16 ans, ont travaillé cet été pour retaper l’école communale. Ils touchent quinze euros versés par la mairie par matinée. Ils sont accompagnés par des élus locaux qui viennent, eux, bénévolement. Avec ces travaux bénévoles, la mairie économise plus de 4000 euros. "Pour moi, on n’est pas Versailles. On n’a pas les mêmes moyens que les grosses communes et on n’a pas non plus les agents avec les compétences qu’il faut", déplore la professeure de l’école.

En France, les disparités sont saisissantes. Dans une commune qui profite de beaucoup de rentrées fiscales, on peut dépenser par élève et par année 4500 euros, alors que dans une commune qui n’a presque pas de rentrée fiscale, ce chiffre peut descendre à 250 euros.