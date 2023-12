"Elle est complètement fausse" : quand l'acheteur d'une montre à 9.000 euros découvre que c'est une contrefaçon

Les fausses montres de luxe font l'objet d'un trafic juteux. TF1, qui a mené l'enquête, a suivi un particulier se rendant chez un horloger pour faire expertiser sa montre d'occasion payée 9.000 euros. Regardez ce reportage du 20H.

Une montre de luxe à 20.000 euros. C'est ce que souhaitait s'offrir le particulier qui témoigne anonymement dans le reportage ci-dessus. Pour ses quarante ans, il a souhaité se faire un très beau cadeau, mais devant attendre deux ans afin d'acheter la montre en boutique, il a préféré en acheter une d'occasion à un particulier pour 9000 euros.

Ce jour-là, il vient vérifier auprès d'un horloger s'il a fait une bonne affaire : "Est-ce que vous avez la boîte, les papiers ?", demande Gérard Vautrin, horloger et gérant d'Olivine Prestige, spécialiste de montres Rolex d'occasion. "Non, c'est une montre vendue seule", répond le client. En quelques secondes, certaines caractéristiques sautent aux yeux de l'expert. "Ce n'est pas du beau travail. C'est tout simplement une contrefaçon, rien qu'à l'intensité, on voit que c'est de l'or gris, la montre est complétement fausse", se désole l'horloger.

Le vendeur m'a inspiré confiance La victime d'escroquerie

Le client explique quant à lui avoir rencontré le vendeur à plusieurs reprises avant de se décider. "C'était un profil de personne tout à fait normale, il m'a inspiré confiance. D'autant plus qu'on est parti chez un horloger. Il n'était pas spécialiste, il a regardé la montre globalement et il a dit que ça avait l'air d'être une vraie", se souvient le client. Il existe ainsi deux types de montres de contrefaçon : celles entièrement fausses, et les contrefaçons davantage travaillées.

Gérard Vautrin a déjà été confronté à de nombreux cas. "Vous avez un client qui vient pour une expertise sur une Rolex. La montre est entièrement vraie. Vraie montre, vraie boîte, vrais papiers. On ouvre la montre, on tombe sur un faux mouvement. On a l'habitude de voir des fausses montres, mais on n'avait pas l'habitude de voir des bidouilles sur le faux", s'étonne l'horloger, interrogé dans cette enquête de TF1.

L'objectif des trafiquants : fausser l'expertise des horlogers. "On voit une évolution des fausses montres très vicieuse en ce moment. Une belle copie peut se vendre 15.000 euros", ajoute Gérard Vautrin. Sur le marché du luxe, la demande est si forte que les délais s'allongent pour certains modèles. Les faussaires misent ainsi sur la contrefaçon pour piéger les clients. Dans notre reportage, on peut par exemple voir un faux modèle de luxe, présenté en ligne comme un authentique, et vendu 250 euros.

Chaque année, 40 millions de montres sont vendues dans le monde, soit deux fois plus que le nombre de montres produites par la Suisse. En France, la contrefaçon vient presque uniquement de l'étranger. Le service des douanes est ainsi en première ligne. "Nous constatons une montée en gamme des emballages de contrefaçon, notamment sur les produits de luxe comme les montres", explique Yann Ambach, chef en charge de la propriété intellectuelle à la direction des douanes.

La principale difficulté pour la justice est de repérer ces filières très structurées. "Cela va être compliqué d'identifier la société à l'étranger. Elles peuvent très bien disparaître, être recrées sous d'autres formes, et c'est vraiment compliqué de faire exécuter une décision à l'étranger", détaille Maître Aurore Bonavia, avocate en propriété intellectuelle. Vendeurs et détenteurs de contrefaçons risquent jusqu'à 300.000 euros d'amende, et trois ans de prison.