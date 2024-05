Émeutes et couvre-feu : pourquoi la Nouvelle-Calédonie s'embrase

En Nouvelle-Calédonie, les autorités ont installé un couvre-feu dans l’agglomération de Nouméa. En cause, des émeutes qui ont fait deux morts. Le 20H de TF1 revient sur les raisons de ces tensions.

Des détonations, des bâtiments en feu... Depuis 18h, mardi 14 mai, la ville de Nouméa est sous couvre-feu. Face aux violences qui frappent la Nouvelle-Calédonie depuis lundi soir, le gouvernement a annoncé des renforts, du GIGN notamment.

La crainte d'un affrontement communauté contre communauté

À l'origine des tensions, une loi qui élargit le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Elle permettra à 25.000 personnes supplémentaires de voter aux élections provinciales. Comme il s'agit d'habitants arrivés ces dernières décennies, les indépendantistes Kanaks craignent d'être marginalisés.

"On espère que notre voix, notre dignité, notre fierté d'être un peuple (...) soient écoutés au niveau de l'Assemblée nationale", résume une femme au micro du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Face à la montée de ces tensions, le représentant de l'État craint même un affrontement armé, communauté contre communauté. "Ici, les gens ont beaucoup d'armes. Ils veulent se défendre, se protéger, et en face on a des centaines d'agresseurs. Et moi, il faut que je réussisse à éviter des fusillades sur l'ensemble du Grand Nouméa", explique Louis Le Franc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Plusieurs leaders indépendantistes ont appelé leurs partisans au calme. En 30 ans, trois référendums ont débouché sur le non à l'indépendance et donc au maintien dans la France, sans réussir à clore le débat. Les représentants des deux camps seront reçus prochainement par le gouvernement.