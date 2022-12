VIDÉO - 40% des foyers français exempts de coupures électriques : en faites-vous partie ?

Comment seront déclenchées ces coupures de délestage, si elles ont lieu ? Manuellement et à distance dans un central régional d'Enedis, comme celui que l'équipe de TF1 a pu visiter. De nombreux écrans, scrutés par des techniciens, où chaque couleur représente une ligne électrique, qu'on peut éteindre d'un seul clic. Couper une partie du réseau dans le centre de la France pourrait par exemple bénéficier à toutes les autres régions.

On peut anticiper les tensions sur le réseau, jusqu'à trois jours à l'avance au maximum, et les habitants concernés par une coupure en seront prévenus la veille. Seule certitude, dans le pire scénario, un seul foyer pourrait être coupé une fois le matin et une fois le soir, mais jamais plus de deux heures d'affilée.