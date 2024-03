VIDÉO - Enfin une solution pour réconcilier les Français avec les maths ?

Jeudi 14 mars, c'est la Journée internationale des mathématiques. Nous sommes allés vérifier ce qui nous reste de nos cours de maths, des notions qu'on a souvent oubliées. Et découvrir un lieu qui présente les maths sous un nouveau jour.

Impossible d'imaginer cette Journée mondiale des mathématiques sans une interro surprise. Au marché, c'est bien connu, mieux vaut maîtriser le calcul mental. "Nous, on n'avait pas eu de calculatrice à l'école. Mais, maintenant, ils ont des calculatrices. Moi, je la fais à l'ancienne. C'est la tête qui travaille et non la machine", sourit un commerçant.

La France, pays de Henri Poincaré et de Blaise Pascal, n'arrive qu'à la 22e place mondiale en maths. Et l'on ne fait que chuter. Alors, pour nous réconcilier avec les chiffres, un musée vient de voir le jour à Paris. Il démontre que oui, les mathématiques servent dans la vie de tous les jours.

Exemple concret : savez-vous comment on construit un ballon de foot avec des pentagones et des hexagones ? En réalité, un ballon de foot n'est techniquement pas une sphère. C'est un polyèdre. Preuve que cela marche, le musée affiche souvent complet depuis son ouverture.