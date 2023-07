VIDÉO - Enquête au cœur de Grigny : "Par rapport à 2005, je sens que c’est plus violent"

Depuis les événements de 2005, la mairie a investi en priorité dans l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Des investissements ont par exemple été réalisés dans les salles de sports, comme celle où exerce un entraineur de boxe. Surnommé Rambo, il accompagne quotidiennement des dizaines de jeunes. À Grigny, un élève sur deux sort de l'école sans diplôme.

Un suivi sportif bénéfique, comme l’explique l'un des membres de l’association Universelle Grigny Boxe Découverte : "Les sportifs comme nous, souvent, on ne traîne pas. On a d'autres choses à faire, comme s'entraîner. C’est ça notre obsession, on n’a pas besoin de plus", affirme le jeune homme. Pour la coordinatrice de l’association sportive, Yacine Diabaté, l’entraineur Rambo est une boussole pour de nombreux jeunes. "J'ai des gamins qui sont complètement déscolarisés et quand je demande à l’entraineur de les prendre, il les prend. Les collèges et lycées du secteur lui demandent de faire un petit relais avec des enfants qui risquent de se faire renvoyer définitivement. Et, il les reprend et il les encadre", raconte-t-elle.

Pour améliorer la qualité de vie des jeunes à Grigny, d'autres mesures ont été prises dès le plus jeune âge. Toutes les écoles maternelles de la ville servent désormais avant les cours un petit-déjeuner gratuit. Alors qu'une famille sur trois se nourrit dans la commune grâce aux banques alimentaires, le résultat en classe est sans appel. "Il y a une amélioration de l'attention. Et, puis les enfants prennent plaisir à avoir des petits déjeuners complets qui dénotent un petit peu de ce qu'ils peuvent trouver à la maison", souligne la directrice d'école Claire Poinard.