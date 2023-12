VIDÉO - "Un imaginaire sans fin" : enquête sur la véritable histoire du Père Noël

Comme le veut la tradition, en ce 24 décembre, vous échangez quelques cadeaux. Des présents apportés bien sûr par le Père Noël, un personnage qui alimente bien des fantasmes. Au fil du temps, son image s'est largement transformée, comme le montre cette enquête du JT de TF1, qui s'est plongé dans ses archives.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le Père Noël n'a pas toujours eu la même tête. Sa barbe, par exemple, dans le cahier des charges version 2023, doit être bouclée. Et côté vestimentaire, surprise, deux écoles s'affrontent ! "Il y a le costume américain avec le pantalon rouge, les bottes noires, un peu plus dynamique. Et avant, je portais plus le costume, disons européen. C'est une grande robe et il est un plus chaud", détaille le Père Noël en personne, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Début 1900, le Père Noël est habillé en marron

Aux Galeries-Lafayette, à Paris, le Père Noël trône généralement au rayon des jouets pour enfants, et là, il porte ce dimanche 24 décembre son costume américain (vous suivez). Mais dans sa longue histoire, le Père Noël n'a pas toujours été jovial et taquin, ni même toujours vêtu de rouge. Pour s'en rendre compte, direction le huitième étage de ce grand magasin où sont cachées les archives secrètes. 130 ans d'affiches et catalogues y sont conservés ici. Les gants sont obligatoires pour les manipuler. Et stupeur, on découvre, début 1900, un Père Noël habillé en marron, plus tard en bleu, avec couronne de gui et un look de viking.

"Le Père Noël est resté le même, mais par contre, il a voyagé dans le temps. Et donc, il a livré ses cadeaux en montgolfière, en avion, en fusée. Il a même été dans le monde sous-marin. C'est là où l'on voit effectivement que ce personnage a suscité au fil des siècles un imaginaire qui est en fait sans fin. Pour nous, c'est vrai qu'en 2023 il y a des codes qui nous manquent. Mais c'est exactement comme quand on lit un tableau d'un peintre classique", explique Cécile Larrigaldie, la directrice des archives des Galeries-Lafayette.

Le Père Noël, ambassadeur de Coca-Cola

La peinture classique, c'est une clef pour comprendre d'où vient l'image actuelle du Père Noël. À la paroisse Saint-Nicolas-de-Champs, à Paris, se trouve justement un tableau de Saint-Nicolas, personnage historique du 3ᵉ siècle et avec lui, cette légende autour d'une bonne action qui lui revient. "Il avait entendu parler d'un père de famille qui avait trois filles. Mais il était pauvre, il ne pouvait pas les doter pour qu'elles puissent se marier et donc il envisageait de les livrer à la prostitution ou à l'esclavage. Et donc, pendant la nuit, il a jeté trois bourses d'argent par la fenêtre de ce monsieur pour qu'il puisse doter ses filles et qu'elles puissent se marier. C'est ce personnage de Saint-Nicolas qui a été repris à des fins publicitaires et marketing, après, c'est devenu ce personnage un peu grotesque qui existe aujourd'hui", raconte Christophe Aubanelle, le curé de cette paroisse.

Saint-Nicolas a en effet traversé les siècles en inspirant notamment les Hollandais qui, en migrant vers les États-Unis, imposent Sinter Klass, en anglais cela deviendra Santa Claus. Puis le Père Noël connait un lifting d'ampleur grâce à ce dessinateur : Haddon Sundblom. En 1931, il représente pour un certain Coca-Cola, un Père Noël rempli de bonhommie, tout en rouge. À l'époque, la boisson gazeuse s'arrache l'été, mais les ventes sont à plat l'hiver. Le Père Noël se transforme donc en ambassadeur et les enfants sont priés de déposer un Coca au pied de la cheminée. Sundblom prend ses voisins comme modèle et, pendant trois décennies, inonde le monde entier avec son personnage.

Selon une professeure d'université qui, des années durant, s'est immergée dans les archives et légendes du Père Noël, il est impossible de décrire son parcours précis, sa vie étant un kaléidoscope. "Beaucoup d'anciennes histoires, d'anciennes traditions qui font pas toujours très bien la différence entre le sacré, le profane, le mythologique, le païen, et peu importe, ça fait de belles histoires. Donc, ils font une espèce de symphonie ensemble et c'est pour ça que ça nous rend heureux. Et c'est pour ça que c'est vital en fait", analyse-t-elle.

Le Père Noël, source de joie et de tendresse : attention aux raccourcis, ça n'a pas toujours été vrai. Quelques trésors anciens montrent un Père Noël qui terrorise les enfants, qui fume et qui fait aussi la guerre. Un siècle plus tard, Santa Claus n'est plus que douceur et volupté. Et toujours en rouge, son unique apparat.