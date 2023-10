VIDÉO - Expulsions : qui sont les 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière dans le viseur du gouvernement ?

En outre, 87 individus, dont neuf de nationalité russe, tous sous le coup d'une procédure d'expulsion, ont déposé des recours devant la justice. De ce fait, ils ne peuvent pas être expulsés dans l'immédiat. "Il y a des procédures. On est dans un État de droit", souligne Me Patrick Bergudo, avocat spécialiste en droit des étrangers, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Mais "plus une personne est dangereuse, poursuit-il, moins il y aura de protection potentielle. Et plus une personne est dangereuse, plus on aura de possibilités de l’éloigner rapidement". Ces personnes seront expulsables à l’issue de leurs recours.

Parmi les 193 radicalisés dans le viseur figurent également six personnes dont les pays d'origine ne souhaitent pas le retour, à l'instar de la Syrie qui ne délivre aucun laissez-passer consulaire. Par conséquent, ces individus sont bloqués sur le territoire français, sans autre moyen pour les expulser.