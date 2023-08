VIDÉO - Face à l'explosion des vols à l'étalage, ces commerçants ont leurs propres méthodes

Certains embauchent du personnel, d’autres s'équipent de caméras. Christophe, lui, a sa propre méthode. "Je passe un câble entre les chaises pour la sécurité", explique le commerçant. Gérante d’une boutique de prêt-à-porter à Sanary-sur-Mer (Var), Frédérique garde toujours un œil sur le groupe Facebook des commerçants de la ville. Chacun y signale les tentatives de vol. "Quand il y a un vol dans un magasin, ça permet de relayer les informations. Soit avec des images, soit avec juste une alerte, explique-t-elle. Du coup, on est plus vigilants et on surveille si on croise la personne en question."

Vêtements et articles de plage ne sont les pas seuls à faire l’objet de vols en série : dans les supérettes, les produits alimentaires sont devenus des cibles et tout est bon pour les protéger. Basée à Châteauroux (Indre), l’entreprise Thoonsen Trading, spécialisée dans la conception d’antivols, a vu ses commandes presque doubler en l'espace d'un an. Le fabricant propose des antivols pour tous types de produit, de la bouteille d’alcool à la canette de soda, en passant par la boîte de conserve et même pour le jambon sous vide, comme on peut le voir dans notre reportage.