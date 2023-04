VIDÉO - Face à Vinted, la contre-attaque d'Emmaüs

Chaque année, la communauté Emmaüs de Metz (Moselle) reçoit 300 tonnes de vêtements mais leur qualité est de plus en plus médiocre. "S'il y a 20 vêtements dans un sac, au moins 12 ne sont plus bons", déplore Julie, chargée de tri. Et si ces dernières années, les beaux vêtements de seconde main n’ont pas disparu, ils sont de plus en plus vendus entre particuliers.

"On revend un peu pour essayer de s'en sortir", confie ainsi une mère de famille dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.