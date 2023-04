VIDÉO - Face au gel, les agriculteurs sur le qui-vive

Mardi 4 avril, avec son frère et son père, Maxime Victor, pruniculteur à Le Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne), rechargeait ses derniers braseros avec de la tourbe, et installait des centaines de bougies pour protéger leurs cinq hectares de pruniers. "On s'attend à du -2, -3°C. Il faut être vigilant toute la nuit, il ne faut pas dormir", soulignait-il face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Car à cette époque de l'année, la floraison vient juste de se terminer, soit le moment où le fruit est le plus fragile. "On risque de perdre la prune", nous montrait aussi l'agriculteur. "Si on n'a pas ça, on ne peut pas vivre."