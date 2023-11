Faut-il courir ou marcher pour être moins mouillé quand il pleut ? La réponse de la science

La pluie automnale prend un malin plaisir à s'inviter dans le quotidien des Français. Et ceux qui l'affrontent ont chacun leur tactique pour éviter de finir trempés. Alors, vaut-il mieux courir ou marcher pour être le moins mouillé possible ?

Mois de novembre oblige, la pluie s'invite régulièrement un peu partout sur le territoire, contrariant les brushings et délavant les vêtements. Un désagrément on ne peut plus normal à cette période de l'année, que certains tentent souvent d'éviter... en courant. Mais est-ce la bonne méthode ? "C'est un réflexe, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi. Je fais comme tout le monde", s'amuse une jeune femme face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Un homme, lui, croit détenir la vérité, sans certitude néanmoins : "Il parait qu'il y a une théorie là-dessus qui dit qu'on est davantage mouillé quand on va plus vite". Alors, qu'en est-il réellement ?

Comme sur tant d'autres sujets, d'éminentes têtes pensantes se sont penchées sur la question. "La science est formelle là-dessus : le temps est inversement proportionnel à la vitesse", affirme ainsi Benjamin D'Ersu, professeur de physique-chimie au collège Sainte Jeanne d'Arc de Tours (Indre-et-Loire), dans notre reportage. Dès lors, "si l'on augmente notre vitesse de déplacement, forcément, on va passer moins de temps sous l'eau."

Ce que confirme auprès de Ouest-France Daniel Hennequin, physicien et chercheur au CNRS, affecté au Laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules de l’Université Lille I. "Si l’on ne considère que l’eau qui nous trempe la tête, alors, en général, il vaut mieux courir sous la pluie que marcher. Car si l’on reste immobile ou que l’on se déplace lentement, la quantité d’eau que l’on recevra sera plus importante."

La morphologie de chacun et l'imperméabilité comptent

Voilà pour les grandes largeurs, mais la suite se complique quelque peu. Ainsi, Benjamin D'Ersu ajoute pour TF1 que "si l'on court dans le sens du vent, on va diminuer la vitesse relative des gouttes d'eau qui nous arrivent dessus, et forcément, la quantité d'eau va diminuer, et l'on va être moins mouillé". Une étude menée en 2012 par Franco Bocci, et parue dans l'European Journal of Physics, abonde en ce sens : il en ressort qu'en ayant le vent dans le dos, il faut courir à la même vitesse que lui afin d'être le moins mouillé. Ce qui peut sembler, au-delà de la théorie, compliqué à calculer.

Là-dessus, Daniel Hennequin rassure : "Mais si nous allons plus vite que la vitesse des bourrasques, nous ne serons pas beaucoup plus trempés que si nous nous déplaçons à la vitesse optimale. On sera davantage mouillé si l’on va moins vite".

Le spécialiste souligne toutefois qu'outre ces considérations, "de nombreux paramètres entrent en ligne de compte lorsqu’on se trouve sous la pluie". Ainsi, l’étude de Franco Bocci a pris en compte la particularité des différentes morphologies humaines. Et en a conclu que chacun ne devrait pas adopter la même tactique face à la pluie. Une personne de petite taille et de forte corpulence sera plus avisée de courir plus vite qu'une autre qui serait grande et élancée. Ce que décrypte Daniel Hennequin chez nos confrères de Ouest-France : "La pluie arrive du dessus mais aussi de derrière et de droite et de gauche. Si vous avez beaucoup d’embonpoint, ce qui va de droite et gauche va davantage vous toucher."

Enfin, vient la question de l'imperméabilité des vêtements. Cette dernière est réduite à mesure qu'augmente la vitesse d'impact de l'eau. "Si l’on court, l’eau arrive plus vite vers nous et est davantage susceptible de traverser le vêtement que si l’on marche", résume le chercheur.