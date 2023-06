VIDÉO - Fête des mères : un festival de clichés sexistes ?

C'est l'occasion annuelle en or pour faire plaisir à sa maman. Un robot-cuiseur ? Un aspirateur, ou carrément une nouvelle machine à laver ? Pour qu'elle puisse profiter pleinement de sa cuisine et avoir une maison toujours impeccable... C'est ce que suggèrent de nombreux rayons de magasins et publicités. En 2023, les clichés continuent de teinter la fête des mères d'un arrière-goût sexiste, qui renvoie les femmes à un statut de ménagère.