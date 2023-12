VIDÉO - Noël : pour faire des économies, faut-il renoncer aux illuminations ? Ces villes ont tranché

En 2022, face à la flambée des tarifs de l’électricité, de nombreuses communes avaient réduit le nombre ou la durée des illuminations de Noël. Si certaines villes ont décidé de renouveler l’opération, d'autres ont choisi de s'adapter à la situation. Le 20H de TF1 s'est rendu dans deux villes de Seine-Maritime.

Dix jours avant Noël, les décorations sont bien installées, mais toujours pas illuminées. Pour la deuxième fois, la ville d'Elbeuf (Seine-Maritime) passe les fêtes en mode sobriété énergétique. "Nos habitants ne pourraient pas comprendre qu'on demande un effort quotidien et qu'on ne fasse rien pour les fêtes de Noël", explique face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Béatrice Lefel, première adjointe au maire.

Avant, tout le centre-ville était illuminé, mais aujourd'hui, c'est le cas seulement de quelques rues commerçantes, et uniquement à partir du 15 décembre. Résultat : en 2022, la facture était de 1335 euros, contre 735 euros cette année. Ajoutées à la réduction de l’éclairage public la nuit, toute l'année, les économies permettent de garder le budget équilibré, alors que le coût de l’énergie augmente.

Caudebec-lès-Elbeuf a adapté ses décorations de Noël

Autre solution : remplacer les traditionnelles lumières par des décorations en bois peintes par les habitants. "C'est vrai qu'il faut faire des économies", abonde une femme, qui concède toutefois "trouver ça un peu triste au moment de Noël."

Les commerçants, eux, attendent de voir l’effet sur les courses de Noël. L'une d'eux admet qu'il s'agit "d'une bonne chose par rapport à l'écologie". Et si "cela donne peut-être moins envie aux clients de marcher dans la rue, au final, ils viennent quand même." Un autre commerçant, lui, croit savoir que "plus c'est éclairé, mieux c'est. Si ce n'est pas festif, les gens sont moins enclins à venir faire leurs achats de Noël chez nous."

Dans la ville voisine, Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), on a fait un autre choix : maintenir les illuminations à la même date et avec le même périmètre. "C'est une forte demande des commerçants, qui jouent le jeu aussi d'illuminer leurs vitrines", explique Olivier Werhlé, directeur des services techniques de la ville.

Pour éclairer à l'identique sans alourdir la facture ni les impôts, le maire de Caudebec-lès-Elbeuf, Laurent Bonnaterre, a trouvé une solution : acheter des décorations plus économes et les installer autrement. "Le vrai sujet pour nous, c'était le montage et le démontage, qui étaient confiés à une entreprise privée, ce qui coutait plusieurs dizaines de milliers d'euros. En les confiant à nos équipes municipales, on fait une économie de 21.000 euros", souligne l'édile.

De cette manière, la ville divise par cinq le coût des illuminations et garde toute la magie de Noël à moindre prix.