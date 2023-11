VIDÉO - Feux de cheminée : les bons réflexes pour éviter les dangers

Attention, si vous êtes équipés de cheminées chez vous. Les pompiers sont intervenus ces derniers jours chez des particuliers pour plusieurs départs de feu. Quels sont alors les bons conseils à suivre ?

Dans quelques minutes, ce ramoneur va savoir si la cheminée de Maurice ne court aucun risque. Premier ramonage de la saison pour cet habitant. Dans le Bas-Rhin, c'est obligatoire deux fois par an pour les particuliers.

Le dépôt est un fléau avec la combustion. Ça cumule et obstrue les parois. Le feu ne s'évacue plus et peut déclencher un incendie. Pour l'éviter, Jérémy a un conseil : "Éviter de brûler n'importe quoi". Maurice l'a bien suivi.

L'hiver approche et avec lui la saison des feux de cheminée. Des incendies qui se multiplient à la saison froide. Les pompiers du Bas-Rhin interviennent chaque année 350 fois pour en venir à bout.

Ramonage et assurance

Les incendies sont souvent liés à des défauts de ramonage. Il existe bien des matériaux qui aident à entretenir vos cheminées, comme des bûches de ramonage à dix euros l'unité. Mais ils sont loin d'être suffisants.

En cas de feu de cheminée non ramonée, l'assurance peut refuser de vous indemniser. Vous risquez même une amende de 450 euros. Un ramonage, lui, vous coûtera entre 60 et 80 euros.