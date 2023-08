VIDÉO - Fin de l'impression des tickets de caisse : notre test dans plusieurs magasins

Depuis le 1ᵉʳ août, le ticket de caisse n’est plus imprimé automatiquement afin de lutter contre le gaspillage. En principe, il n’est remis que sur demande du client. Mais qu’en est-il vraiment ? Dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus, notre équipe pose la question à quelques personnes croisées dans la rue. "Ils demandent à chaque fois. Et donc on le prend ou on ne le prend pas", affirme une retraitée. "On me propose systématiquement de me l’envoyer par mail ou par SMS", poursuit une jeune femme.