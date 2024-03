VIDÉO - Fin de vie : les grandes lignes du projet de loi pour une "aide à mourir"

Emmanuel Macron a dévoilé ce dimanche soir les grandes lignes du futur projet de loi sur la fin de vie. Une "aide à mourir" qui doit permettre à certains patients, selon des "conditions strictes", de recevoir une "substance létale". Aussi sensible qu'attendu, le texte sera présenté en avril en Conseil des ministres pour un examen en première lecture à l'Assemblée nationale en mai.

Il y a bien un changement de philosophie. Après de longs mois de réflexion et plusieurs reports, Emmanuel Macron a dévoilé dimanche son "modèle français de la fin de vie". Pour la première fois, le chef de l'État une "aide à mourir" qui doit permettre à certains patients, selon des "conditions strictes", de recevoir une "substance létale". Le patient, s’il ne pourra faire ce geste seul, sera autorisé à désigner un proche de sa famille ou un membre de l’équipe médicale.

Le texte, qui inclura aussi un volet pour renforcer les soins palliatifs, sera présenté en avril en Conseil des ministres pour un examen en première lecture à l'Assemblée nationale en mai, avant les élections européennes de juin. Le processus parlementaire s'annonce long et l'aboutissement n'interviendra probablement pas avant 2025.

Avec ce texte, on regarde la mort en face Emmanuel Macron

Mais pour le président, ce n’est pas un suicide assisté, car la demande devra, in fine et en dernier ressort, être validée par un médecin. Il s'agit, plaide-t-il, d'une loi "nécessaire parce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas accepter humainement", mais aussi d'une "loi de rassemblement", "de fraternité", "qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la Nation".

"Avec ce texte, on regarde la mort en face", souligne Emmanuel Macron dans un entretien accordé à La Croix et Libération, fixant quatre conditions. D’abord, il faut que la maladie soit incurable, que le pronostic vital soit engagé, que la souffrance soit insupportable et, bien entendue, que le patient soit majeur et que son discernement soit plein et entier. Cette possibilité concernera uniquement les majeurs.

Si un patient souhaite, dès lors, accéder à cette nouvelle "aide", il pourra en formuler la demande et recevra l'avis "collégial" de l'équipe médicale sous quinze jours. En cas d'avis favorable, il lui sera délivré une prescription, valable pendant trois mois, d'un produit létal qu'il pourra absorber seul. Ou, lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire, notamment dans le cas de certaines maladies neuro-dégénératives comme la maladie de Charcot, avec l'assistance d'un membre du corps médical ou d'une personne volontaire qu'il aura désigné. La personne pourra "se rétracter à tout moment", précise le président.

Même si cet acte peut s'apparenter à une forme de suicide assisté, il assure avoir voulu éviter ce terme, ou celui d'euthanasie, car le "consentement" du patient est indispensable et "la décision médicale a son rôle à jouer", "avec des critères précis".