VIDÉO - La réouverture de la Tour Eiffel ne fait (presque) que des heureux

La Tour Eiffel a rouvert ses portes ce dimanche, après six jours de fermeture. Les grévistes dénonçaient dégradation du monument. Les chanceux qui ont un billet peuvent à nouveau profiter de la plus belle vue sur Paris.

Ils étaient à l'arrêt depuis cinq jours pour cause de grève. Après les vérifications techniques nécessaires, les ascenseurs de la Tour Eiffel ont repris du service. Malgré la pluie, les touristes sont beaucoup plus nombreux qu'un dimanche ordinaire. Et arrivé au deuxième étage, c'est toujours la même magie. "C'est génial ! On voulait venir la semaine dernière. Et on était très déçus. Donc voilà, bravo aux équipes d'avoir réouvert. On est très contents", s'enthousiasme un père de famille. "La vue est magnifique malgré la pluie et le vent. L'architecture de la ville est très belle. Je suis en admiration", apprécie une touriste étrangère.

Quand on prend des photos avec un zoom, on s'aperçoit qu'il y a un état de dégradation avancé Fabrice, photographe

Ceux qui ont appris la nouvelle de la réouverture de la Tour Eiffel dimanche matin se sont précipités au pied du monument. "On a bouleversé tous nos plans pour la visiter. C'est pas vraiment l'idéal", grince un touriste. Mais tous n'ont pas eu la chance de le visiter, car ils avaient réservé leurs billets d'entrée durant les six jours de fermeture et ils doivent quitter Paris ce dimanche 25 février. "C'est un peu dommage, après c'est un peu le propre de la France", ironise une Parisienne.

La grève en a gêné plus d'un. En cinq jours, 100.000 entrées ont été perdues, mais les syndicats ont obtenu gain de cause. Ils réclamaient des moyens supplémentaires pour la 20e opération de rénovation de la Tour Eiffel. Pour Fabrice, qui photographie régulièrement le monument, la grève était légitime. "Quand on prend des photos avec un zoom, on s'aperçoit qu'il y a un état de dégradation avancé et elle est par endroits beaucoup attaquée par la rouille."

Chaque année, ils sont plus de six millions à visiter le monument.