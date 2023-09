VIDÉO - Fournitures scolaires : des influenceurs spécialisés s'adressent directement aux élèves

Grâce à ces nouveaux ambassadeurs, les marques atteignent directement un public jeune, et hyper connecté. "C’est quelqu’un qui nous ressemble, qui est comme nous, donc on a l’impression de le connaître presque comme si c’était un ami (...) et du coup, on va avoir tendance à l’écouter beaucoup plus parce qu’on a mis en place une forme d’affect", explique Nathalie Fleck, professeure des universités, spécialiste du comportement du consommateur.

Cette proximité entre l’influenceur et ses fans peut souvent faire oublier qu’il s’agit d’une opération commerciale. Or, la loi est très claire : tout placement de produit doit impérativement être signalé sur ces vidéos. Ce qui n’est pas toujours le cas dans les faits.