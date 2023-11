VIDÉO - Froid et pluie : quand la météo joue sur notre humeur

La météo joue-t-elle sur notre humeur et notre moral ? Des études intéressantes existent sur le sujet.

4°C ce jeudi matin, un ciel couvert et de la pluie. Pourtant, ça n’affecte pas le moral d’Isabelle, une vraie Bretonne : "J’aime bien ! Il pleut un peu, ce n’est pas gênant. Un petit chocolat chaud après, puis c’est reparti !". Le moral, il en fallait ce matin, quand les températures étaient proches de zéro.

Des chercheurs allemands ont constaté que la météo influe sur le moral des travailleurs. S’il fait beau, ils sont énergiques et plus satisfaits de leur travail. Et s’il fait mauvais temps, c’est l’inverse. Mais pour Bruno, c’est du pareil au même. Pour garder le moral, il recommande de manger des oranges, riches en vitamine C. Sophie, infirmière à domicile, a une autre astuce pour lutter contre cette météo maussade : "Rester chez soi, manger du gras". Et ce, pour le plus grand plaisir de Romain Collichet. Avec cette météo, les affaires tournent pour ce boucher.

En pharmacie, certains tentent de trouver le remède contre la grisaille : des vitamines, la luminothérapie ou autres conseils. Près de 4% de la population souffrirait d’une dépression hivernale. Mais heureusement, en Bretagne, il y a toujours une éclaircie pour garder le moral.