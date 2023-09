VIDÉO - Garges-lès-Gonesse : avec le "Clean Challenge", les habitants s'approprient leur quartier

Comme Sarah, 8 ans, une vingtaine d'enfants du quartier se sont inscrit pour ce "clean challenge". Pour sa quatrième participation, elle aimerait convaincre ceux qui jettent les déchets au sol de ne pas le faire. "Parfois, il y a des gens qui déversent leur détritus comme si de rien n'était et ce n'est pas juste pour la planète", dit-elle au micro de TF1. "Souvent, on balance nos résidus et on se dit que de toute façon ce n'est rien, car il y a déjà des millions", poursuit Mickael 14 ans. "L'idée, c'est d'aller au-delà de cette mentalité pour leur faire comprendre que c'est leur quartier et que les premiers responsables ce sont aussi les habitants" détaille Ibrahim Camara, directeur adjointe de l’association Espoir et création.