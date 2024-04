Gaucher ou droitier : qui est avantagé ?

Une nouvelle étude s'est penchée sur les gauchers et les droitiers. D'après ces travaux, cette particularité est déterminée génétiquement.

De quelle main réalisez-vous la plupart des gestes du quotidien ? La réponse des passants interrogés par le JT de TF1 est souvent la même : "Je suis droitier". Car 9 Français sur 10 sont droitiers, comme c'est le cas partout dans le monde.

Seul 1% de la population mondiale est ambidextre

Est-ce de naissance ou devient-on gaucher ou droitier ? "Je crois que c'est au niveau d'une partie du cerveau qui décide de ça. Et ça serait génétique", croit savoir une dame. C'est effectivement le cas : selon une récente étude publiée dans la revue Nature, réalisée par l’équipe du Max-Planck Institute of Psycholinguistics, ce que l'on appelle la préférence pour la main droite ou gauche est déterminée dès notre naissance dans les gênes. Et les gauchers seraient plus précis dans leurs gestes. Ils sont aussi parfois désavantagés, notamment pour l'écriture.

Les ambidextres, à l'aise de la main droite comme de la gauche, eux, ne représentent que 1% de la population mondiale.