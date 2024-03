VIDÉO - Gironde, Aude, Pyrénées-Atlantiques... Un retour des blocages d'agriculteurs ?

Plusieurs blocages ou rassemblements d'agriculteurs se sont déroulés jeudi. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place pour comprendre les raisons de cette résurgence de la colère paysanne.

Les promesses du gouvernement ne sont, pour eux, pas suffisantes. 200 tracteurs français et 100 tracteurs espagnols ont partiellement bloqué un péage à la frontière, jeudi 7 mars, comme le montrent les images du 20H de TF1 tournées dans les Pyrénées-Atlantiques. Une action commune pour une même revendication, adressée à l’Union européenne : détaxer toutes les énergies, car l’aide promise par le gouvernement français n’est, selon eux, pas à la hauteur.

"Le problème, c'est qu'ils nous remboursent 15 centimes d'euros. Nous, on a 60 centimes de taxes en moyenne", souligne Didier, un éleveur de Came (Pyrénées-Atlantiques) interrogé sur place par nos journalistes.

En Gironde, des bouteilles de vin à 1,89 euro

Les agriculteurs posent donc un ultimatum à l’Europe : s'ils ne sont pas entendus avant le 1er juin, ils promettent plus de blocages. Plusieurs actions ont été menées jeudi, comme un barrage filtrant dans l’Aude, érigé par des céréaliers pour qui les promesses du gouvernement tardent à se concrétiser. "Ils n'ont rien annoncé, ils n'ont été que dans la communication", justifie l'un des manifestants.

Des viticulteurs bordelais, eux, ont le sentiment de ne toujours pas être pris au sérieux. Ils étaient donc une soixantaine à bloquer jeudi matin un entrepôt de Lidl à Cestas (Gironde). La raison de leur colère : des promotions à 1,99 euro, et même 1,89 euro la bouteille de Bordeaux à l’occasion d’une foire aux vins.

"À l'issue du Salon de l'agriculture, les annonces du gouvernement allaient plutôt dans le bon sens. Et on voit ces prix qui sont pratiqués seulement trois jours après la fin du Salon. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond", explique Julien Luro, viticulteur à Targon (Gironde). Son collègue Bastien Mercier ajoute : "On sait très bien que le vin qui a été acheté ne permet pas de rémunérer le viticulteur, c'est une certitude."

Contacté, Lidl se dit prêt à discuter avec les agriculteurs, à condition que les autres acteurs de la grande distribution soient associés.