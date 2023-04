VIDÉO - À Gonesse, les auto-écoles des villes voisines priées de rouler ailleurs

Pour pallier ces désagréments, la mairie a trouvé la solution : pour les auto-écoles de Gonesse, rien ne change. Mais pour les autres, il sera interdit de circuler dans la commune aux heures de pointe, soit entre 7h30 et 9h, puis de 16h30 à 19h. Et ce n'est pas du goût de tous. "Si on conduit tous les jours là-bas pour apprendre, c'est plus facile pour nous pour l'examen", explique Muhammad Daniyal, un jeune élève conducteur. Son moniteur, Philippe Jean-Junot, gérant d'une auto-école à Sarcelles, ajoute que pour ceux qui travaillent, "ils ne peuvent venir qu'après leur travail". "Donc le fait de nous imposer ces horaires-là, ça ne va pas plaire forcément à notre clientèle", réagit-il.

Même constat pour Ozgur Selvan, gérant d'une auto-école à Arnouville, à la frontière de Gonesse. Dans son cas, tout se joue à 500 mètres près, alors il dénonce une mesure injuste. "Ça veut dire que mon élève ne sera pas à égalité. Quand on prend le cas d'une auto-école domiciliée à Gonesse, elle pourra refaire le parcours d'examen 50 fois et je n'aurais pas le droit de le faire moi. Je pense que c'est une forme de concurrence déloyale", s'insurge-t-il. Ce dernier a déjà contacté un avocat.