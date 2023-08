VIDÉO - Gratuit ou payant ? À Marseille, le nouveau système de stationnement irrite les habitants

Et c’est bien la raison pour laquelle la mairie a étendu le stationnement payant: elle explique vouloir mettre fin au phénomène des voitures ventouses. "Sincèrement, tout le monde reconnaîtra que le payant aura permis les rotations nécessaires, et aura permis plus de places de stationnements pour les riverains, pour celles et ceux qui vivent dans le quartier", justifie Yannick Ohanessian, adjoint au maire (DVG) en charge de la sécurité de Marseille.

Pour compenser les tâtonnements de la mise en place de ce dispositif, la municipalité sera tolérante jusqu’au 1er septembre. Après cette date, les PV de stationnement commenceront à pleuvoir.