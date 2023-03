Grève, blocages : à quoi s'attendre dans les transports et les écoles ?

Cela va faire quinze jours consécutifs ce mardi 21 mars que le trafic SNCF sera perturbé. Quatre TGV sur cinq circuleront, deux TER sur trois et trois intercités sur cinq assureront le service. Pour les voyageurs, une seule solution, l'anticipation. En Île-de-France, les Transiliens et les RER seront touchés ces mardi et mercredi. Le métro, lui, roulera normalement. Mais attention, jeudi, les syndicats prévoient une journée noire dans les transports.

Dans les aéroports d'Orly et de Marseille, 20 % des vols seront annulés mardi et mercredi. En cause, les contrôleurs aériens en grève depuis plusieurs semaines.