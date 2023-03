Grève des éboueurs : faut-il rembourser la taxe sur les ordures ménagères ?

Depuis le 7 mars, les poubelles ne sont plus ramassées au Havre (Seine-et-Marne), et la situation risque encore de durer. Résultat, certains trottoirs sont tout simplement inaccessibles et les habitants en ont marre. "C'est épouvantable, c'est de l'insalubrité publique. On devrait trouver un moyen pour que ça ne puisse pas se faire, pour les enfants, pour les gens. Il y a des rats qui ressortent de partout", s'insurge ainsi une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus. Et pour ne rien arranger, les goélands ouvrent méthodiquement les sacs et répandent les déchets. Ce sont bien les seuls à se réjouir de la situation.