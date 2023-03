VIDÉO - Grève du 23 mars : voitures, trains, avions, la galère pour se déplacer

Pagailles également à Roissy. Là aussi, des manifestants ont bloqué les routes, obligeant les passagers à rejoindre l'aéroport à pied. Certains sont exaspérés, d'autres soutiennent le mouvement, dans cet embouteillage de valises, des familles et des touristes souvent perdus. Au total, on compte 200 manifestants plus déterminés que jamais.