VIDÉO - Violences, heurts : tensions dans plusieurs villes de France contre la réforme des retraites

À Nantes (Loire-Atlantique), une centaine de black blocs a provoqué des affrontements avec la police avant de pénétrer dans un tribunal administratif dont l’entrée est dégradée. Comme à Bordeaux (Gironde), des barricades, des feux de poubelles et des violences ont eu lieu à Rennes (Ille-et-Vilaine) et au Havre (Seine-Maritime). Et à Rouen (Seine-Maritime), une femme de 40 ans a eu le pouce arraché lors des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.