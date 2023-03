Grève du 23 mars : quelle mobilisation après les propos d'Emmanuel Macron ?

Quand on demande aux manifestants si cela sert encore à quelque chose de descendre dans la rue, certains répondent : "La première chose, c'est que ça sert quand même à toujours signifier qu'on est en désaccord" ; "Parce que ça fait entendre au gouvernement qu'on est quand même là. On est peut-être la petite foule, mais la petite foule, elle a créé un peuple, et le peuple, il a créé la démocratie". Beaucoup avaient en tête le contrat première embauche (CPE), abandonné en 2006 après une mobilisation de la rue. Selon les syndicats, ils étaient 280.000 sur le Vieux-Port jeudi matin.