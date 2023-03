VIDÉO - Grèves et manifestations : le ras-le-bol des commerçants

Le mouvement social aurait fait fuir les clients du centre-ville, et pas seulement les jours de manifestations. Les commerçants aussi accusent le coup. À chaque manifestation, Jeremy Naïm, bijoutier, remballe toute sa vitrine et tourne au ralenti. "On ne va pas attirer les convoitises, on ne va pas attirer les casseurs vers nous", explique-t-il.