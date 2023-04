Handicap : commerces, restaurants... comment rendre les lieux publics plus accessibles ?

En théorie, depuis sept ans, tous les magasins et restaurants sont censés être accessibles. Mais en pratique, c'est rarement le cas, notamment dans les commerces. "Acheter ma baguette de pain, partir en voyage, c'est compliqué. Je ne suis pas un cas isolé, on est quand même 12 millions", admet Justine Llorca, entrepreneure à Orléans (Loiret), dans le reportage en tête de cet article. Dans sa ville, par exemple, huit magasins sur dix tentent de se mettre aux normes. Mais même avec la meilleure volonté, il est difficile de trouver la solution idéale.

Jean-Christophe Moreau, gérant d'un magasin de décoration, utilise, lui, une rampe d'appoint faute de mieux. "Il m'en faudrait une qui fasse au moins 1,40 mètre de large avec une longueur beaucoup plus longue pour avoir une pente beaucoup plus douce. Si j'en mets une fixe qui ira de toute façon très loin, on aura une difficulté de circulation dans la rue, donc je ne peux pas avoir de rampe fixe", affirme-t-il.

Pour les 20% de commerçants qui ne sont toujours pas en règle dans la région, un entrepreneur tente de les convaincre. C'est surtout le budget travaux qui bloque. "On voudrait se mettre aux normes, mais on est des petits indépendants et ça coûte très cher", souligne la propriétaire d'un magasin. Pourtant, il existe des solutions sur-mesure et plus abordables. "Une rampe, ou d'autres systèmes d'accès, un bouton d'appel. Après, on va avoir la porte à traiter. Pour s'équiper, il faut compter au minimum dans les 100 à 200 euros et au maximum, ça peut aller à quelques milliers d'euros", explique Pierre Belman, président de la société Myd'l.