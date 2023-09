VIDÉO - Harcèlement scolaire : quelle procédure après un signalement ?

Première étape, la directrice ou le directeur convoque les élèves concernés et leurs parents. Pour les cas les moins graves, la situation se règle au sein de l'établissement. Les affaires les plus sérieuses, elles, remontent au rectorat, et parfois jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Pour autant, des failles demeurent. "On a des solutions qui existent, après, c'est à l'initiative des établissements scolaires, du rectorat. On n'a pas quelque chose d'uniformisé. Il faut qu'on trouve une solution pour que toutes les familles aient une réponse, une solution possible face au harcèlement scolaire", affirme Hugo Martinez, président de l'association "Hugo !", dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.