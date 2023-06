Jusqu'à 38 millions d'euros pour un village : notre top 10 des plus gros héritages reçus par des communes

À Juziers, dans les Yvelines, l'artère principale vient de changer de nom en hommage à Janine Vins qui lui a légué plus de 2 millions d'euros. Comme a pu le constater une équipe de TF1, cette somme a déjà permis de changer les grilles et garde-corps d'un terrain de foot et de rénover les deux écoles. Il est désormais prévu de réhabiliter l'ancienne maison de la donatrice pour que tous les habitants de la commune en profitent, à l'instar de son jardin, déjà transformé en potager partagé. "On a partagé les cerises avec les gamins l'année dernière mais là, on est en train de planter, quand ce sera abondant ça va être du partage", explique ainsi Jeanine, bénévole.

À La Châtre, dans l'Indre, un ancien adjoint à la culture a également choisi de donner plus de 2 millions d'euros à sa commune. Décédé en août dernier, Maurice Bourg, veuf et sans enfant, avait à cœur que cet héritage serve à financer le projet de musée lancé il y a deux ans et demi par la majorité.