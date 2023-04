VIDÉO - "Il faut aller vite" : les agriculteurs face à une nouvelle nuit de lutte contre le gel

"Il faut aller le plus vite possible, on a très peu de temps". À 3h du matin, ce mercredi 5 avril, cette famille d'arboriculteurs du Temple-sur-Lot (Lot-et-Garone) a une heure pour allumer plus de 500 bougies. Il faut réchauffer l'air pour maintenir une température au-dessus de zéro dans le verger. "Ça nous permet de lutter contre le gel et de gagner 2-3 degrés dans la parcelle", précise au 13H de TF1, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article, l'agriculteur Maxime Victor.

Après avoir quasiment tout perdu deux années de suite, ils ont investi dans une éolienne qui fait circuler l'air chaud des bougies.