VIDÉO – "Il m’a traitée de tous les noms" : les Français de plus en plus agressifs au volant 

Mais il y a pire : 68% des conducteurs admettent injurier d'autres conducteurs. "Ça m'est déjà arrivé qu'on vienne vers moi et qu'on me dise 'allez, dégage !', alors que j'étais en train de livrer", explique un homme. "Ça fait partie du jeu", poursuit un autre, qui avoue avoir déjà lui-même proféré des insultes au volant.

Et plus étonnant encore, 18% d'entre nous descendraient de leurs véhicules pour s'expliquer ou en découdre. Un automobiliste raconte d'ailleurs : "Pas plus tard qu'hier, quelqu'un a sorti une barre de fer, on a vu des gens qui se frappaient à coup de barre de fer. Moi ça m'est arrivé de recevoir un coup de barre de fer."