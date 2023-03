VIDÉO - "Il ne respire plus" : un pompier plein de sang-froid sauve la vie d'un bébé par téléphone

Dans le centre d’appel de Beauvais (Oise), ce jour-là, parmi les 700 appels reçus quotidiennement, celui d’une mère de famille paniquée. "Bonjour monsieur, c’est mon petit garçon de deux mois qui est tout bleu. Il ne respire plus, il est tout bleu…", explique-t-elle apeurée. Aussitôt, le pompier au bout du fil déclenche une équipe d’urgence et, à distance, il guide la mère. "On va venir souffler et englober le nez et la bouche avec votre bouche", explique-t-il. "D’accord", dit-elle. "C’est bon ? Vous l’avez fait ?", demande le pompier. "Oui", répond à nouveau la maman. "Et ça ne bouge pas ?", questionne le pompier. "Non", lance-t-elle.

Toujours aussi calme, le pompier change alors de technique. "Vous allez imaginer, madame, un trait entre ses deux petits tétons. Une ligne entre les deux. Sur cette ligne-là, vous allez venir mettre deux doigts sur sa cage thoracique", reprend-il.