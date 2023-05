VIDÉO - "Il y a un avant et un après" : deux grands gagnants du Loto racontent leur nouvelle vie

Les pieds sur terre, en restant discrète. "Les gens que j’aime savent, parce que je sais que je peux leur faire confiance. Les autres personnes, je ne veux pas qu’ils aient de regard différent vis-à-vis de nous", poursuit Maria. "Il y a un avant et un après parce qu’évidemment, outre le confort matériel que ça peut offrir, ça offre surtout du temps, de la liberté, de la sérénité et donc ça rebat quand même les cartes", sourit Isabelle Cesari.

Gagner est le rêve de nombreux Français. Au total, ils ont joué 21 milliards d’euros l’an dernier, soit 10% de plus en un an. "Moi, je prendrais le temps de réfléchir. Je m’isole, j’habite quelque part où il n’y a personne", déclare un joueur, pour l'instant malheureux. "Villas de luxe, véhicules de luxe", sourit un autre. "C’est toujours le suspense de savoir si on va gagner, si on va rembourser notre mise et si on peut gagner plus", poursuit une jeune femme.