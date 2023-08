VIDÉO - Incendie dans les Pyrénées-Orientales : de nouveaux dégâts découverts à Saint-André

Cette carcasse, c'était un camping-car. Partout où se porte notre regard, il ne reste presque plus rien. On y voit les débris d'un bungalow, abandonné dans la précipitation. Il est difficile de croire que l'allée était avant bordée de mobil-homes. Il ne reste plus rien des toboggans, qui étaient l'un des points forts du camping. La piscine, elle, est désormais entourée d'arbres brûlés.