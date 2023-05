"Problème radical, solution radicale" : pompiers et promeneurs saluent l'interdiction de fumer en forêt

La proposition de loi "visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie" inclut explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant "provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts". Une façon de responsabiliser les Français, estiment les députés. "C'est à la fois pour sensibiliser et puis, en même temps, il y a un aspect répressif. C'est-à-dire qu'on pourra opérer des contrôles", explique le rapporteur Anthony Brosse, député (Renaissance) du Loiret à l'origine de l'amendement sur l'interdiction de fumer. "Un fumeur sur trois jette son mégot sans forcément avoir conscience qu'il le jette", souligne l'élu.