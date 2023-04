Incendies précoces : la France est-elle suffisamment armée ?

Certes, les pompiers viennent d'être renforcés avec notamment neuf avions et hélicoptères de plus. Mais ils ont une autre crainte : "On use de plus en plus la force humaine très tôt dans l'année. Donc ça veut dire : 'quid de ce qui va se passer pendant la période estivale ?' Sachant qu'aujourd'hui l'engagement qui se fait, c'est au détriment de sa vie personnelle", explique Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Les soldats du feu espèrent en conséquence de nouvelles recrues. Ils ont perdu 30.000 volontaires en dix ans.