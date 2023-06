VIDÉO - Incendies : une nouvelle arme aux effets spectaculaires

Sous l’effet du changement climatique, la majeure partie du territoire métropolitain est désormais vulnérable aux incendies de forêts et de végétation. Pour épauler les sapeurs-pompiers dans leur combat contre ces feux, l'Exctinct Fire pourrait s'avérer bien utile. Cette poudre blanche, élaborée à partir d’un mélange d’amidon et de produits alimentaires, peut s’appliquer sur tous les types de matériaux et forme une couche protectrice qui bloque la chaleur et résiste au contact des flammes pendant vingt minutes, créant une sorte de bouclier anti-feu.