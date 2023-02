VIDÉO - "On ne peut pas continuer comme ça" : les "infirmiers libéraux en colère" sonne l'alerte

"Au salaire horaire, si on fait un 35 heures, on ne gagne pas ce que les infirmières font à l'hôpital", regrette Isabelle Cartier, infirmière libérale remplaçante à Lagarde-Marc-la-Tour. "Un pansement à 6 euros, une prise de sang à 4 euros... On paye nous même l'aiguille parce que le patient est difficile à piquer", poursuit-elle, dépitée. "C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça !"