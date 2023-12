VIDÉO - Intempéries : leurs terres noyées, ces agriculteurs sont en difficulté

Dans plusieurs régions, les pluies exceptionnellement abondantes ont détrempé les sols, aujourd'hui gorgés d'eau. Des champs sont devenus inexploitables, notamment en Corrèze et en Haute-Vienne, où la situation est préoccupante. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

En Corrèze, il a tellement plu ces dernières semaines et ces derniers jours que l'eau n'arrive même plus à pénétrer dans les sols. Conséquence : les champs sont devenus des marécages. C'est pourtant là qu'une famille d'agriculteurs avait planté du blé il y a trois semaines. S'il est impossible aujourd'hui de mesurer l'étendue des dégâts, une parcelle est déjà détruite. "Le germe a pourri. Le grain a été asphyxié par l'eau et la plante va mourir", montre Florian Villette, électeur de bovins à Saint-Julien-le-Vendômois.

Jean-Marc Villette ajoute : "Je fais des relevés météo depuis une trentaine d'années, c'est l'année la plus pluvieuse qu'on va avoir. On va avoir un record en deux mois de pluie."

Une perte d'argent en perspective

Les précipitations sont trois fois plus importantes que d'habitude, et cela a des répercussions sur l'alimentation des 380 animaux de la ferme, car le blé perdu devait être récolté l'été prochain pour les nourrir. La seule option désormais est d'utiliser du maïs, moins satisfaisant.

"Si on n'a pas assez de blé pour engraisser nos bêtes, on les fera partir plus jeunes, ce qui implique qu'elles nous rapporteront moins d'argent", envisage également Florian Villette.

Jérôme Gourcerol, éleveur de moutons et de vaches limousines à Saint-Jean-Ligoure et vice-président de la FDSEA Haute-Vienne, n'a pas encore eu le temps de planter ses céréales et se retrouve avec 4 tonnes de semences sur les bras. Il se laisse encore un mois pour le faire, si les conditions s'améliorent. Il lui faudrait alors "un froid sec et éventuellement du vent pour que ça arrive à sécher les sols et que l'eau présente en surface finisse de s'égoutter", précise-t-il au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.