Jardinage : basilic, tomates... Les conseils pour bien semer

Le 13H vous donne rendez-vous au jardin ce vendredi. À quel moment planter ? Comment bien s'occuper des semis ? Les conseils de nos experts.

Lorsqu'on a un potager, on se pose beaucoup de questions. Comment faire, par exemple, pour que les plants de basilic ne se fanent pas rapidement ? Selon Thierry Gabet, jardinier, nous sommes un peu tôt dans la saison pour planter le basilic. La première chose à faire est de vérifier la température de la terre. "En dessous de 14 degrés, il n'y a pas beaucoup de légumes que l'on peut planter ou semer", précise l'expert.

Il n'est toutefois pas trop tard pour refaire quelques semis. Le basilic n'aime pas beaucoup l'eau, alors il ne faut pas trop arroser.

Autre question : pourquoi les semis de tomates partent-ils en hauteur ? Cette année, l'hiver a été compliqué et très peu lumineux, alors les plants sont partis tout en longueur.

Sous la serre, Thierry tente de sauver des plants de choux et de blettes. Une fois rempotés, les plants vont naturellement se renforcer. Pour aider les plants à bien grandir, Thierry nous donne un dernier conseil : "On a fabriqué une serre dans la serre, de façon à ce que tous nos petits plants soient au chaud et à l'abri de tout coup de froid".