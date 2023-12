VIDÉO - "C'est le bordel !" : la grève des taxis provoque des embouteillages monstres à Marseille

Ce lundi, des artisans taxis manifestent dans plusieurs villes de France, comme Paris, Bordeaux ou Marseille. En cause, la nouvelle loi de finance de la Sécurité sociale, qui prévoit de mutualiser les trajets des patients médicalisés. TF1 s'est rendu à Marseille pour entendre la colère des protestataires et l'impatience des conducteurs bloqués dans les bouchons.

Début de semaine difficile pour les automobilistes à Marseille (Bouches-du-Rhône), à l'arrêt à l'entrée de la ville, sur l'autoroute A7. Toute la cité phocéenne est bloquée ce lundi 11 décembre. Car à l'appel de l'Union nationale des taxis, des centaines de chauffeurs ont défilé à travers la France, ralentissant ou bloquant la circulation sur les grands axes de plusieurs villes.

Dans la cité phocéenne, l'opération escargot des taxis s'étend sur plusieurs kilomètres. Un automobiliste raconte : "C'est terrible, l'embouteillage commence à Aix-en-Provence. Il y a des kilomètres et des kilomètres de bouchons. C'est le bordel !" Un autre abonde : "C'est la galère pour circuler."

Une femme, elle, témoigne au volant de sa voiture : "Premier jour de boulot, donc je suis partie à 1h30 de chez moi pour arriver à l'heure". Une autre encore explique venir d'Aubagne et être déjà très en retard pour le travail. "Je suis partie à 7h30 et je commence normalement à 9h à La Joliette (un quartier de Marseille, ndlr). Il est 10h10."

Même les deux-roues n'arrivent pas à se frayer un chemin. L'un d'eux déplore : "Ça nous empêche de travailler. On est en retard. (...) On roule comme des fous." Un autre poursuit : "C'est un peu galère. Moi je suis artisan, donc d'habitude je me déplace en camion. Et aujourd'hui j'ai été obligé de partir en scooter. (...) Mais bon, ils ont sûrement quelque chose à revendiquer."

On va avoir moins de travail, ça va passer par des grosses plateformes qui dirigeront le travail où elles veulent. Vincent Tamisier, artisan taxi à Manosque

Les taxis qui ont bloqué Marseille viennent des Alpes, de l'Hérault, du Var. Ils protestent contre la nouvelle loi de finance de la Sécurité sociale, qui prévoit de mutualiser les trajets des patients médicalisés. Objectif du gouvernement : pousser les patients à accepter une offre de transport sanitaire (véhicule sanitaire léger ou taxi conventionné) partagée avec un autre patient, via une plateforme en ligne. Sans raison médicale valable pour la refuser, les patients doivent faire l'avance de frais, et ne seront remboursés que sur la base du prix d'un transport partagé.

Cette mesure ferait perdre certaines courses aux taxis, notamment en zone rurale, où le transport médical représente une part importante de leur chiffre d'affaires. Ce que dénonce Sébastien Ribbe, artisan taxi à Marseille et membre de l'Union taxi des taxis (UNT) : "Sur Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, à peu près 7 clients sur 10 c'est du transport de malades assis. Dans la Creuse, dans les petits départements ruraux, c'est 10 sur 10".

L'un de ses collègues marseillais, interrogé par TF1 dans le reportage visible en tête de cet article, enchaine : "Pour qu'on comprenne bien : les gens, après avoir terminé une consultation, un examen, vont se retrouver à devoir attendre un véhicule qui sera dit 'transport partagé'". Vincent Tamisier, qui lui exerce à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), ajoute : "On va avoir moins de travail, ça va passer par des grosses plateformes qui dirigeront le travail où elles veulent, et ça va impacter les petits taxis comme nous".

Partout dans en France, les artisans taxis prévoient de nouvelles journées d'action dans les prochaines semaines.