La maison de ma voisine décédée menace de s'effondrer : le 13H à vos côtés

Sur la première photo ci-dessus, la maison de Vincent est à droite (avec les volets roses) et la bâtisse qui menace de s’effondrer est à gauche. Sur la deuxième image, regardez l’état de cette bâtisse laissée à l’abandon, puisqu'elle n’est plus habitée depuis le décès de la voisine, elle menace donc clairement de s’effondrer. Vincent est inquiet légitimement, d’autant qu’il affirme que personne ne semble se préoccuper de la situation.

La première chose à faire, c’est de contacter la mairie afin de lui signaler qu’un immeuble de la commune est en péril. Qu’est-ce qu’un immeuble en péril ? C’est notamment un immeuble dont les murs "n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers". Après ce signalement, les services municipaux doivent venir sur place et constater s’il y a un péril ou non. Au vu de ce rapport, le maire peut prendre ce qu’on appelle un arrêté de mise en sécurité.

Grâce à celui-ci, il peut notamment ordonner des réparations, voire la démolition de la bâtisse, et ce aux frais du propriétaire.

Le problème dans le cas de Vincent, c’est que la maison est inhabitée, sa voisine est décédée. De surcroît, sa succession est vacante, elle n’a pas d’héritiers.