VIDÉO - La Maison Tournaire fête ses 50 ans : retour sur une success-story familiale

Depuis 50 ans, Philippe Tournaire fabrique des bijoux à Montbrison (Loire). De véritables œuvres d'art qui s'exportent dans le monde entier. Un succès que leur créateur n'aurait jamais imaginé, comme il l'a confié au 13H de TF1.

Des bijoux comme autant de promenades autour de villes mystérieuses et de monuments à l'image de la basilique Saint-Basile ou Notre-Dame de Paris. Aux origines de cette aventure familiale, on découvre un autodidacte, Philippe Tournaire. Voilà cinquante ans, il a creusé une cave dans la maison de ses parents, près de Montbrison (Loire), pour y sculpter ses premiers bijoux.

Pendant dix ans, il a travaillé seul dans son coin. "Par le bouche-à-oreille, ça a très bien fonctionné et je suis allé à la ville. J'ai été très vite débordé, mais je n'imaginais pas que j'aurais un jour un salarié", confie l'intéressé, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Aujourd'hui, ils sont pourtant une quarantaine à œuvrer pour la maison Tournaire.

Le père a transmis sa passion au fils. Lui aime la couleur et les contrastes. Il joue des pierres comme un peintre avec sa palette. Un travail affiné en équipe sur ordinateur. Un seul clic, et une imprimante 3D sculpte les ébauches en cire. La cire fond, il ne reste plus qu'à la remplacer par le métal précieux.

